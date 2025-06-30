45% россиян считают идеальной семью с двумя детьми

45% россиян считают, что в идеале (без учета текущих жизненных обстоятельств) в их семье должно быть двое детей. Троих детей в тех же идеальных условиях хотят завести только 27% респондентов. Это данные исследования ЦСП "Платформа" и компанией "ОнИн" ("Онлайн Интервьюер") в рамках проекта "Социальная динамика", результаты приводит РБК.

При этом вообще завести детей собираются 77% россиян – и те, у кого еще нет детей, и те, кто их уже воспитывает. О планах сделать это в ближайшие год-два заявил каждый пятый.

Что касается многодетности, то в реальных условиях этот сценарий собираются осуществить только 18% опрошенных. Исследователи приходят к выводу, что многодетная семья – достаточно сложная для исполнения модель, которая остается для многих мечтой.