В Забайкалье удалось локализовать самый крупный лесной пожар

В Забайкальском крае локализовали самый крупный лесной пожар. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.

Он уточнил, что площадь пожара в Хилокском округе составляет 220 тысяч гектаров, что почти в 7 раз больше площади всех других пожаров в крае.

Пожарные и добровольцы продолжают окарауливать кромку протяженностью почти 300 километров.

На прошлой неделе в Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к столице региона. Сообщалось, что пожарные подразделения пытаются не пустить огонь в поселок Атамановка (в 20 км от краевого центра). Спасателям удалось отстоять АЗС, зоопитомник, несколько дачных домов и дорожно-ремонтное предприятий.

Напомним, на всей территории Забайкальского края действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах.