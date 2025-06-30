Спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Ачаир-2025» собрал в Омском районе около полутысячи участников

"В год празднования 80-летнего юбилея Великой Победы на исторической родине казачества в Омском районе прошла «Королева спорта», - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

«Королева спорта – Ачаир-2025» на своих площадках собрала более 500 спортсменов из всех поселений района. И множество эмоциональных зрителей-болельщиков, трибуны были полны. «Королева спорта» проходит в Омском районе уже в 35-й раз. Масштабное мероприятие объединяет лучших представителей районных спортивных организаций и сферы культуры. Ежегодно это грандиозное событие собирает сотни гостей и участников.

В ходе торжественного открытия XXXV районного спортивно-культурного праздника, которое представляло собой зрелищную вокально-хореографическую композицию, к участникам и гостям мероприятия обратился глава Омского района Геннадий Долматов.

"Казаки всегда стояли на защите нашей родины. Уверен, что наше мероприятие обязательно внесёт свою лепту в дело воспитания нашей молодёжи в любви к родине о преданности своему делу!", - сказал Геннадий Долматов

А до начала церемонии открытия состязаний глава муниципалитета с командой Администрации возложили цветы к Обелиску воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В ходе церемонии открытия масштабного культурно-спортивного праздника Геннадий Долматов пожелал всем присутствующим захватывающих соревнований, отличного настроения и честной победы лучшим из лучших.

Королевой спорта в 2025 году стала Анастасия Гринева – праправнучка ветерана Великой Отечественной войны, потомственная казачка из рода донских казаков, виртуозно владеющая казачьим оружием. Она продемонстрировала главный приз состязаний – спортивный кубок и пожелала бороться за него честно.

В ходе церемонии открытия состоялся традиционный для казаков «Молебен на начало доброго дела», который отслужил настоятель Свято-Николо-иоанновского Храма села Ачаир, протоиерей Игорь Скобеев.



Участники и гости мероприятия отдали дань памяти подвигу предков - героев Великой Отечественной войны. Вокально-хореографическая тематическая постановка в ходе мероприятия стала выражением благодарности фронтовикам, труженикам тыла, людям, пережившим тяготы военного времени.

Зажжение огня «Королевы Спорта» прошло от факела, который нес призёр областных соревнований в составе команды Омского района по легкой атлетике и призёра районных соревнований по волейболу в составе команды Ачаирского поселения Алексей Попков.

В течение двух дней жители и гости Ачаира были болельщиками и зрителями захватывающих спортивных баталий. Состязания по футболу, волейбол, спартакиада ветеранских организаций и спортивные казачьи соревнования, а также турниры среди шахматистов и армрестлеров, эмоциональные соревнования спортивных семей - программа "Королевы спорта" была насыщенной.





При этом культурная составляющая мероприятия была не менее интересной - прошёл фестиваль «Где казак, там и слава!», в рамках которого на сцене выступали коллективы и исполнители казачьей песни.

Завершился масштабный районный спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Ачаир-2025» торжественной церемонией, на которой подвели итоги состязаний. С большим отрывом победителем стала команда Иртышского поселения, а все результаты соревнований опубликованы на сайте муниципалитете.