Новый ректор отметил, что УрФУ, возможно, ждут кадровые перестановки

Новый ректор УрФУ Илья Обабков отметил, что университет, вероятно, ждут кадровые перестановки. По его словам, ближайшие месяцы команда вуза будет работать в прежнем составе.

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"До октября работаем в прежней команде. А дальше посмотрим по результатам, как сработаемся за эти четыре месяца", - отметил ректор.

Он добавил, что в некоторых случаях сотрудники вуза сами могут подумывать о переходе. Но, конечно, обдумывая вопрос смены кадров, предпочтение будет отдаваться не личному отношению, а профессионализму.

Также Обабков анонсировал работу над системой поддержки для молодых специалистов. Касаться она будет поддержки во время защиты диссертации.

"Дефицит есть и был всегда, но полно компенсировать молодых кадров. Очень хорошо бы получить кадры до 35 лет, остепененных и готовых работать. Нужно понять, как их поддержать. Если вы хороши в преподавании, то можете достаточно зарабатывать. Этим точно мы занимаемся, и, надеюсь, появится система поддержки и защит. Чтобы не было ситуации, что человек написал диссертацию и не смог ее защитить и пройти преподавать", - отметил он.