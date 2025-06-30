30 Июня 2025
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Фото: пресс-служба УрФУ

Новый ректор отметил, что УрФУ, возможно, ждут кадровые перестановки

Новый ректор УрФУ Илья Обабков отметил, что университет, вероятно, ждут кадровые перестановки. По его словам, ближайшие месяцы команда вуза будет работать в прежнем составе.
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"До октября работаем в прежней команде. А дальше посмотрим по результатам, как сработаемся за эти четыре месяца", - отметил ректор.

Он добавил, что в некоторых случаях сотрудники вуза сами могут подумывать о переходе. Но, конечно, обдумывая вопрос смены кадров, предпочтение будет отдаваться не личному отношению, а профессионализму.

Также Обабков анонсировал работу над системой поддержки для молодых специалистов. Касаться она будет поддержки во время защиты диссертации.

"Дефицит есть и был всегда, но полно компенсировать молодых кадров. Очень хорошо бы получить кадры до 35 лет, остепененных и готовых работать. Нужно понять, как их поддержать. Если вы хороши в преподавании, то можете достаточно зарабатывать. Этим точно мы занимаемся, и, надеюсь, появится система поддержки и защит. Чтобы не было ситуации, что человек написал диссертацию и не смог ее защитить и пройти преподавать", - отметил он.

Теги: УрФУ, ректор, сотрудники


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