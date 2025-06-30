Слуцкий возмущен предвзятостью российской нейросети "Шедеврум"

Лидер ЛДПР Леонид Сдуцкий возмущен работой российского нейросетевого сервиса "Шедеврум", который был запущен в 2023 году.

"Просишь изобразить русского космонавта - выдает американского с их флагом. Просишь космонавта без американского флага - отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику - и снова "звездно-полосатые" картинки и комиксы. Это что вообще такое? Это точно отечественное приложение от российского разработчика?" - недоумевает Слуцкий.

Он отмечает, что такие сервисы - это не просто картинки, а инструменты смысловой политики, влияющие на мировоззрение. Разве у России нет свих символов, своих героев? Такая работа "отечественных" сервисов недопустима. Партия направит обращения в Минцифры и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку на предмет соответствия законодательству работы алгоритмов и ответов "Шедеврума", в том числе в части возможной дискредитации ВС РФ.

Учитель информатики Михаил Богданов считает, что нужно просто принять во внимание, что никакого "отечественного ИИ" в природе не существует. Именно поэтому нейросети так отвечают. Разработчики просто используют зарубежные нейросети, выдавая их за российские. А деньги на разработку "отечественного ИИ" тратят частные корпорации.

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов говорит о том, что все "российские" нейросети такие только по названию, по сути это зарубежные нейросети.

"Наши разработчики просто копируют зачастую языковую модель у OpenAI", - сказал он ранее в Совете Федерации.