На Урале вожатому санатория дали 15 лет колонии за педофилию

На Среднем Урале вожатый санатория признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, осенью 2023 года несколько детей, отдыхавших в санатории "Соколиный камень", стали жертвами воспитателя, который ввел "систему поощрений". За определенные поблажки – употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования смартфоном вне лимита, мальчикам предлагалось выполнять физические упражнения в нижнем белье или без него. При этом занятия проводились наедине и в ночное время.

Как показало расследование, жертвами воспитателя стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет. Вину вожатый признал частично. Свердловский областной суд назначил педофилу 15 лет колонии строгого режима. Кроме этого, он 10 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Также с осужденного будут взысканы 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, весной в Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело тренера-преподавателя по плаванию. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребенка, в деле десятки эпизодов.