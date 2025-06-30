30 Июня 2025
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Экономика Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Парламентарии Забайкалья проработают вопросы развития зернового терминала в агрологистический хаб

Успех делового начинания во многом будет зависеть от федеральной поддержки - помощи компаниям в территориях опережающего развития, установлении дифференцированных пошлин и приоритетности железнодорожных перевозок зерна.

Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края в ходе рабочей поездки в поселок Забайкальск посетили уникальный объект инфраструктуры, работа которого имеет большое влияние на экономику региона и страны – зерновой терминал.

Перед началом заседания Совета краевого парламента генеральный директор компании Андрей Орлов лично рассказал парламентариям, как работает предприятие. Основной фокус зернового терминала направлен на создание современной инфраструктуры и увеличение поставок сельскохозяйственной продукции на рынки Китая, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Он отметил, что зерновой терминал в поселке Забайкальск имеет перспективу стать не просто экспортной точкой, а полноценным агрологистическим хабом, адаптированным под реальные потребности сельхозпроизводителей, что придаст дополнительный импульс развитию не только транспортной инфраструктуры, но и сельского хозяйства края.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

В ходе состоявшегося затем выездного заседания  Совета парламента Забайкалья Андрей Орлов предложил депутатам рассмотреть ряд мер в части поддержки агроотрасли региона.

Благодаря своему выгодному расположению Забайкальский край обладает большим потенциалом стать важным экспортным центром зерна. В регионе уже проведена модернизация зернового терминала, которая позволяет работать с разными видами грузов, например, контейнерами и насыпным зерном. Также внедрена технология прямой перегрузки зерна с автотранспорта, что помогает местным сельхозпроизводителям легче экспортировать свою продукцию.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

По мнению Андрея Орлова, в Забайкалье надо создавать единую госпрограмму развития сельского хозяйства. В частности, предусмотреть использование залежных земель, внедрение современных технологий в сельском хозяйстве, обновление техники и строительство современных зернохранилищ, создание регионального фонда семян, расширение рынков сбыта, в том числе за границей, подготовку квалифицированных специалистов. Для фермеров края предлагается пересмотреть условия господдержки по программам мелиорации и субсидиям.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

При обсуждении законодатели Забайкалья выразили готовность оказывать поддержку инициативам по развитию региона как крупного экспортного центра зерна и взяли на себя обязательство проработать вопросы реализации предложенных мер с профильными ведомствами.

Впервые побывавшая на Забайкальском зерновом терминале глава комитета по экономической политике и предпринимательству Юлия Жирякова сказала, что поддержка таких инициатив - приоритет для парламента, поскольку они создают новые рабочие места и способствуют экономическому росту.

Глава комитета по аграрной политике Михаил Якимов, считая развитие зернового терминала в полноценный агрологистический хаб важнейшим шагом для региона, одновременно предлагает рассматривать меры по стабилизации цен на сельхозпродукцию. Особенно актуально, по мнению депутата, искать способы повышения цен на пшеницу и овес в условиях роста стоимости топлива.

По итогам обсуждения Законодательного Собрания края Юрий Кон дал поручение профильному комитету детально изучить все предложения и подготовить необходимые документы для их реализации.

Подводя итоги рабочей поездки, спикер выразил удовлетворение состоявшимся обсуждением, подчеркнул, что практика выездных заседаний будет продолжена. Он также отметил, что удалось объединить на одной площадке представителей всех заинтересованных ведомств и структур, что важно для более эффективного решения вопросов развития региона.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Глава парламента при этом подчеркнул, что ряд проблем требует внимания и поддержки федерального центра. В числе ключевых Юрий Кон назвал логистические издержки из-за удалённости производственных площадок от рынков сбыта, существенные ставки экспортных пошлин, ограниченную пропускную способность железнодорожной инфраструктуры, а также низкий приоритет перевозок зерна по сравнению с углем.

"Все эти факторы мешают зерновому терминалу выполнять экспортные обязательства и снижают конкурентоспособность Забайкальского края. Нам еще только предстоит сформулировать наши предложения на федеральный уровень, но уже сегодня четко обозначены три позиции, которые мы должны донести до профильных министерств. Это необходимость адресной помощи тем компаниям, которые работают в территориях опережающего развития,  дифференцированного подхода к таможенным пошлинам и повышения приоритета железнодорожных перевозок зерновых грузов", - отметил Юрий Кон.

Теги: агрологистический хаб, юрий кон, депутаты парламента забайкалья


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