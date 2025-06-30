Алаудинов: Некоторые бойцы "Ахмата" после операции "Поток" будут комиссованы по здоровью

Некоторые бойцы спецназа "Ахмат", участвовавшие в операции "Поток", будут комиссованы по состоянию здоровья. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Не будем озвучивать цифры - несколько из них, наверное, будут комиссованы, остальные уже вернулись в строй", - приводит ТАСС слова Алаудинова.

Ранее глава АНО "Женский фронт" Анастасия Кашеварова заявила, что участники спецоперации "Поток" не получили ни наград, ни полноценной компенсации за ущерб здоровью.

По ее словам, в больницах Курска бойцам ставили диагноз "острый бронхит средней степени тяжести", они получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. "А у части бойцов уже этот "псевдобронхит" перешел в рак легких, в тромбоэмболию", - написала общественница в телеграм-канале.

В мае Апты Алаудинов сообщил, что часть участников операции "Поток" до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили "очень специфическое отравление организма".

В апреле Алаудинов сообщил, что большая часть бойцов группы "Аида" – участников операции "Поток" лечатся из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе. У военных поражены легкие, дыхательные пути.