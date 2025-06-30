Глава полиции Екатеринбурга встретился с представителями крупных банков

Глава УМВД по Екатеринбургу полковник полиции Виктор Позняк встретился с представителями крупных банков и торговых сетей.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, поводом для совещания стало увеличение количества поддельных денежных купюр, выявляемых в столице Урала. Так, за весь 2024 год в Екатеринбурге было выявлено порядка 70 поддельных денег, а только за шесть месяцев 2025 года – уже 40. При этом такие купюры обнаруживаются зачастую уже в кассах банков, что затрудняет поиск источников их появления.

Полицейские призвали коммерсантов, особенно крупные сетевые магазины, уделить внимание контролю подлинности поступающих к ним наличных и оборудовать торговые точки специальными приборами для определения подлинности денег. Кроме этого, важно контролировать кассиров, которые не всегда используют данный способ проверки банкнот.

Правоохранители также напомнили об ответственности за незаконный оборот поддельных денежных купюр.