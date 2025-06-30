В России вышки связи могут прописать в новостройках на стадии проектирования

В России застройщиков могут обязать предусматривать на своих объектах площадки для базовых станций операторов связи. Игроки рынка связи идею поддерживают.

Минцифры разрабатывает идею, по которой застройщики будут обязаны предусматривать места для размещения инфраструктуры связи, включая инфраструктуру для радиосвязи в новых жилищных комплексах. Об этом рассказал "Ъ" источник на телеком-рынке и подтвердили ещё три собеседника в отрасли.

По словам одного из них, речь о такой идее зашла на стратегической сессии по развитию отрасли связи с участием премьер-министра Михаила Мишустина в конце мая. Её готовят к внесению в Госдуму в сентябре. По словам другого, сейчас обсуждается появление площадок для опор связи, а именно площадки для них и точки присоединения к электричеству в ЖК. По его словам, инициатива сейчас "на раннем этапе проработки".

Установка вышек сотовой связи не всегда проходит спокойно. В Дагестане жители ряда сел неоднократно грозили сжечь сотовые вышки. Позже объяснять, что они безвредны, приходилось министру цифрового развития Дагестана Юрию Гамзатову. В соседней Северной Осетии население даже перешло от слов к делу и в 2021 г. сожгло новую станцию, оставив приличную территорию без связи.