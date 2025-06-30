Зарплаты курьеров в Москве превышают доходы людей с высшим образованием

В Москве выросли зарплатные предложения для курьеров. За год они увеличились на 46% - до 135 тыс. руб., передает Forbes со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Издание отмечает, что сейчас средняя рыночная зарплата курьеров на 11% выше, чем у специалистов с высшем образованием и на четверть выше, чем у квалифицированных работников без диплома вуза.

В июне глава "Почты России" Михаил Волков заявил, что зарплата курьера в 200-300 тыс. руб. приводит к перекосам на рынке занятости: ""Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация".