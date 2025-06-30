В Нефтеюганском районе незаконно хранили взрывчатые вещества

В Нефтеюганском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Полицейские задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатки. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли семь емкостей, содержащих сыпучее вещество. По данным экспертизы, изъятое вещество является промышленно изготовленным бездымным порохом общей массой 174 грамма и дымным порохом общей массой 528 грамм, относящимися к взрывчатым веществам метательного действия.

Следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.