Как и учителями. Студентам могут разрешить быть детскими тренерами

Студентов вузов предложено допустить к тренерской работе в спортивных школах. Такой законопроект внесен в Госдуму парламентом Башкирии.

Депутаты указывают, что нехватка педагогов касается не только обычных школ, но и спортивных. В 2024 году было поручение президента РФ об удовлетворении среднесрочной потребности в тренерско-преподавательских кадрах. А на сегодняшний день официально не хватает более 2600 тренеров и спортивных инструкторов. Всего в России 86 тысяч тренеров-инструкторов, из которых 65 тысяч трудоустроены в государственных организациях.

Законопроектом предлагается допуск студентов, успешно прошедшим аттестацию не менее чем за год обучения, к работе спортивными тренерами. Это будет способствовать снижению кадрового дефицита, считают авторы.

Депутат Госдумы член Генерального Совета "Единой России" Роман Терюшков признает, что за первые два года реализации закона о "гармонизации" законодательства сферы образования и спорта из спортшкол ушли почти 10 тысяч тренеров. Их зарплата, как и учителей, очень низкая, и люди просто уходят, а молодых почти нет. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила весной в Госдуме об огромной нехватке тренеров. А бывший игрок футбольного "Спартака" Артур Малоян говорит, что зарплата детских тренеров нищенская.

Ранее в первом чтении был принят законопроект о том, что студенты старших курсов смогут работать учителями в школах. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отмечал, что подобные идеи преследуют одну цель - экономить на образовании и не платить нормально учителям.