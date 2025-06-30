МАГАТЭ беспокоится из-за "исчезнувших" 400 кг обогащенного иранского урана

Власти западных стран пытаются выяснить судьбу более чем 400 кг иранского урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному. Всего у Ирана было 9 тонн обогащенного урана, и пока не ясно, в каком он состоянии, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

При этом состояние центрифуг, используемых для обогащения, МАГАТЭ тревожит в меньшей степени – скорее всего, они были серьезно повреждены в результате американских и израильских ударов по ядерным объектам Ирана.

Эксперты говорят, что бомбардировка могла использоваться Тегераном как идеальное прикрытие для уничтожения обогащенных запасов урана, так что теперь любое расследование МАГАТЭ будет долгим и сложным. А в самом начале израильских ударов по Ирану Гросси отмечал, что у агентства нет достаточных доказательств того, что Иран обогащает уран для создания ядерного оружия.

По оценкам МАГАТЭ, у Ирана было более 400 кг урана, обогащенного до чистоты 60%, а для оружейного уровня нужна чистота в 90%. После дополнительного обогащения этих 400 кг могло бы хватить для создания девяти ядерных боезарядов.