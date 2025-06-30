В Екатеринбурге менеджер отдал мошенникам более 6,5 млн рублей

Житель Екатеринбурга отдал мошенникам несколько миллионов рублей. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стал менеджер компании, специализирующейся на сервисном обслуживании железнодорожного транспорта. Все началось с того, что 40-летний уралец познакомился на сайте с девушкой по имени "Карина". Та рассказала, что занимается торговлей на бирже, и это приносит высокий доход. Мужчину заинтересовал подобный способ заработка, и "Карина" передала его контакт некоему "аналитику биржевого рынка" по фамилии "Демин".

Вскоре "аналитик" убедил его внести несколько миллионов рублей на криптосчет для последующей торговли. Менеджер оформил несколько кредитов в разных банках. Примерно две недели мошенники имитировали активную финансовую деятельность, показывая стабильный доход на счете, но когда уралец решил вывести прибыль, сделать это оказалось невозможным из-за технической ошибки.

После этого мужчина оставил несколько заявок на сайтах с объявлениями об оказании юридических услуг, и вскоре ему поступил звонок с абонентского номера с телефонным кодом Великобритании. Звонивший представился "адвокатом из Англии Павлом" и сказал, что специализируется на возврате заблокированных на криптосчетах денег. Мошенник потребовал за свои услуги заранее перевести ему крупную сумму.

В итоге менеджер лишился 6 млн 614 тысяч рублей, большую часть из которых составили кредитные средства. Он обратился в органы внутренних дел, где возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В полиции Екатеринбурга в очередной раз призывают не совершать сомнительных онлайн-сделок на крупные суммы, а также не переводить свои средства неизвестным, кем бы они не представлялись.