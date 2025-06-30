Институт нацпамяти Украины возглавил нацист из "Азова"*

Укаинское правительство назначило бывшего боевика батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещенная в России) Александра Алферова новым директором Института нацпамяти.

Политолог Сергей Марков называет его "убежденным фашистом". Который еще с 2014 года в "Азове". Был членом комиссии по дерусификации, курировал выставку "в стальных штормах", которая прославляла нацизм и нацистскую дивизию СС "Галичина", служившую Гитлеру.

"Назначение Алефрова - яркое прямое подтверждение неонацистского характера современного неоколониального государства Украина", - написал Марков.

"Кому еще возглавлять институт национального беспамятства, как не подобным манкуртам?" - пишет издание "Украина.ру".

Даже в западных СМИ периодически пишут об "Азове" как нацистской организации, но на уровне правительств это "не замечается".