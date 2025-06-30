Только один из четырех исполнителей теракта в "Крокусе" раскаялся в содеянном

По делу о теракте в "Крокусе" раскаялся в содеянном только один непосредственный исполнитель – это Шамсидин Фаридуни. Он также дал признательные показания в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Три других фигуранта полностью признали вину, однако раскаиваться в содеянном не стали.

Также стало известно, что исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" признались, что его организатором была Украина. Об этом говорится в показаниях обвиняемых.

Указывается, что координатор по имени Сайфулло активно призывал их оказывать помощь Украине, утверждая, что Россия представляет собой врага для мусульман.

Напомним, следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в "Крокус сити холе", произошедшем вечером 22 марта 2024 года. Как сообщила официальный представитель в СК России Светлана Петренко, материалы дела в отношении 19 обвиняемых уже направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд и рассмотрения по существу.

В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы четверо исполнителей и 15 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.