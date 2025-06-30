Протестующие блокировали дороги в 19 сербских городах

Протестующие в Сербии заявили о начале тотальной блокировке дорог и улиц до выполнения требований.

Блокированы дороги и транспортные развязки в 19 городах страны, пишет РИА Новости. Трассы блокируют в том числе с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.

Среди требований протестующих — немедленное освобождение ранее задержанных протестующих и проведение досрочных парламентских выборов.

В субботу антиправительственные протесты в Сербии закончились столкновениями протестующих и полиции. По предварительным данным, шесть полицейских и двое гражданских получили травмы. Задержано более десятка протестовавших.

Акция протеста началась мирно. Одновременно проходило две акции: противников действующего президента и его сторонников. Большинство среди обеих сторон составляли студенты. Противники Александра Вучича собрались на площади Славия и затем попытались пройти в Пионерский парк, где расположен палаточный лагерь сторонников Вучича. По дороге к Пионерскому парку начались столкновения оппозиционно настроенной толпы с полицией.

Отправной точкой протестов, которые уже много месяцев идут в Сербии, стали события декабря 2024 года. тогда на железнодорожной станции в Нови-Граде обрушилась крыша, погибли 16 человек. Многие обвинили в случившейся трагедии коррумпированных чиновников. Вучич же заявлял, что протестами управляют из-за рубежа.