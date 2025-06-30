Украина выходит из конвенции о противопехотных минах

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает производство и применение противопехотных мин. Об этом заявил депутат Рады Роман Костенко. Вопрос будет вынесен на утверждение Рады, но за нею дело не станет, уверен он.

По его мнению, это давно нужно было сделать. И украинский режим вернет себе право на "эффективную защиту своей территории".

Конвенция о запрете противопехотных мин была подписана в 1997 году в Оттаве и вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились 163 страны. Украина присоединилась к конвенции в 2006 году и начала утилизацию запасов противопехотных мин. К 2021 году была утилизирована примерно половина из них. При этом украинский режим не соблюдал конвенцию, используя мины в 2022 году, заявлял в 2023 году член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней.

Выход Киева из конвенции может быть частью большой скоординированной политики. Недавно из нее вышли Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, то есть все страны НАТО, граничащие с Россией. Как писало издание The Telegraph, не исключено, что эти страны будут минировать приграничные территории и готовы опустить новый "железный занавес".

Экс-депутат Рады Владимир Олейник уверен, что режим Зеленского усеет минами все поля Украины.