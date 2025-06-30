В Перми прокуратура проводит проверку по факту массового отравления выпускников

В Перми прокуратура проводит проверку по факту массового отравления выпускников в банкетном зале клуба White Hall. Пострадали ученики 11 класса, их родители и несколько учителей. Некоторые были госпитализированы в инфекционное отделение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, ситуация с отравлением граждан взята на контроль.

"По предварительной информации, с 25 июня 2025 года зарегистрированы не единичные случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Надзорный орган контролирует установление обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также результаты эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пострадало около 30 человек.