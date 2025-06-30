Игрок "Автомобилиста" выбран на драфте НХЛ

Нападающий "Автомобилиста" Дмитрий Исаев выбран на драфте НХЛ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Исаев был выбран командой "Оттава Сенаторз" под общим 149-м номером. Прошлый сезон 18-летний форвард провел в системе "Автомобилиста". Он сыграл 49 матчей в МХЛ за "Авто" и набрал 49 (24+25) очков при показателе полезности +11. В составе "Автомобилиста" игрок выходил на лед в трех матчах КХЛ.

Как добавили в клубе, Дмитрий Исаев имеет действующий контракт еще на два года.

Напомним, недавно экс-капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк был включен в Зал славы отечественного хоккея.