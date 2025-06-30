В Домодедово пассажиры EgyptAir второй день не могут улететь в Хургаду

Российские туристы уже второй день не могут улететь из Домодедово в Хургаду. Египетская авиакомпания EgyptAir уже несколько раз переносила вылет, при этом пассадирам не предоставляют гостиницу и не дают точной информации о сроках ожидания, пишет Shot.

По информации канала, у перевозчика возникли проблемы с расходниками для самолета, персонал ждет доставку необходимых средств.

Пассажиры все это время находятся в стерильной зоне, многим пришлось расположиться прямо на полу с детьми. Туристам выдали талоны на питание на 700 рублей (что очень немного, учитывая цены в аэропорту). Представитель авиакомпании сообщил, что мест в гостинице нет. Некоторые пассажиры заселились в отель за собственный счет.