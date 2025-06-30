NYT: ЕС ужесточает миграционную политику

Во всех странах Европы идет процесс ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет The New York Times.

В отличие от США процесс в Европе происходит спокойнее, но более системно. Его поддерживают центристы, которые в этом вопросе все чаще объединяются с консерваторами. Политика "нулевого" приема беженцев, реализованная в Дании, стала ориентиром для европейских правительств. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает Данию примером для всей Европы в вопросе миграции. Сейчас ЕС разрабатывает новые правила, которые позволят отправлять просителей убежища в третьи страны.

За первые пять месяцев 2025 года число прибывших мигрантов сократилось примерно на 20%, также растет число случаев депортации. Но эксперты издания считают, что этот процесс являются частью более масштабного - разочарования населения из-за существенного ухудшения социально-экономического положения в Европе. Некоторое снижение миграции эти проблемы не решит.

В 2024 году Европарламент одобрил принятие нового миграционного законодательства, которое предполагает усиление контроля на внешних границах ЕС и упрощение депортации нелегальных мигрантов. В 2023 году в ЕС нелегально прибыли почти 400 тыс. мигрантов из стран, не входящих в ЕС, что стало самым большим показателем с 2016 года. Однако ужесточение миграционного законодательства подверглось критике со стороны разных НКО.