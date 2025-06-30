30 Июня 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

До трети таксопарков могут закрыться в крупных городах

До конца текущего года с рынка могут уйти до 20% таксопарков.

Как сообщили представители нескольких крупных компаний, до конца 2026 года возможно сокращение количества перевозчиков еще на 10%. Это может привести к дефициту такси и росту цен на перевозки. Сокращение таксопарков связано с невозможностью обновлять парки автомобилей при высокой ставке Центробанка России.

Перевозчикам сложно пополнять парки и часть из них вынуждена отложить покупку автомобилей. По данным "Газпромбанк Автолизинг" и маркетингового агентства НАПИ, по итогам января–апреля 2025 года рынок лизинга новых автомобилей упал на 44,8%. По итогам года количество сделок в лизинг может сократиться еще на 5–7%.

Существующие ставки сделали бизнес-модель такси на автомобилях с четырехлетним периодом эксплуатации убыточной. Ситуация не изменится до тех пор, пока ставка не упадет хотя бы до 13%. Парки перестали обновлять машины и вынуждены продлевать срок их службы до шести лет и более. Работать на такой технике становится нерентабельно.

Многие перевозчики будут уходить в тень, дробить бизнес, чтобы "не попасть" на НДС. Они и есть потенциальные банкроты, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что стоимость услуг такси в России может вырасти на 30% из-за закона о локализации автомобилей для перевозок. Таксопарки сейчас не смогут обновлять машины из-за высокой ключевой ставки и, соответственно, дорогих кредитов.

Теги: такси, автомобили


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Ранее 02.06.2025 15:11 Мск Стоимость поездок на такси может вырасти на 30% из-за закона о локализации – участники рынка

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