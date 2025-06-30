В сентябре повысят ряд госпошлин для автовладельцев

С сентября в России планируют увеличить ряд транспортных пошлин.

Об этом говорится в проекте закона Минфина, который согласовали профильные ведомства. Так, сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тыс. руб., за новое — 6 тыс. В последний раз размер данного сбора пересматривали 11 и 7 лет назад соответственно. Также подорожает выдача международных прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб.

Получение паспорта транспортного средства теперь обойдется в 1,2 тыс. руб., что в полтора раза дороже. Внесение изменений в документ будет стоить 525 руб., вместо 350 руб.

Увеличится и госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тыс. руб., на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Повысится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль — с 2 до 3 тыс. руб. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы с сентября будут брать 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. руб. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тыс. руб.

Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. руб. Документ о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2,25 тыс. руб. вместо 1,5 тыс., а его продление — 1,5 тыс. вместо 1 тыс.

Транзитные номера на бумаге подорожают с 200 до 300 руб., на металле — 2,4 тыс. (сейчас 1,6 тыс.), сообщают "Известия".