30 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

НДС на продукты питания могут снизить

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 30 июня внесут на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого будет снижен налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%.

Автор инициативы - лидер партии Сергей Миронов. НДС, в том числе, предлагается снизить на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, морепродукты и так далее. По словам депутата, в последние годы в России происходит "нездоровый рост цен".

Согласно данным Росстата, в 2024 году инфляция составила менее 10%, но эти данные, по мнению Миронова, не отражают реальность, так как существует другая инфляция - продовольственная, и цены на продукты "живут своей собственной жизнью".

Парламентарий отметил, что двухкратное уменьшение налога по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания, сообщат РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в продуктовых магазинах России могут появиться специальные полки, на которых разместят товары, сделанные как в нашей стране, так и в государствах евразийского экономического союза. Аналогичные пространства могут появиться также на маркетплейсах.

Теги: НДС, продукты, законопроекты


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