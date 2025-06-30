С сентября введут новые госпошлины для мигрантов

В России с сентября власти планируют ввести семь новых госпошлин для мигрантов.

Об этом говорится в законопроекте Минфина, который согласовали профильные ведомства. Так за постановку на учет по месту пребывания иностранцам теперь придется платить 500 руб. Пошлину также предложили взимать за продление сроков: за временное пребывание — 1 тыс. руб., за разрешение на работу — 4,2 тыс. руб.

В настоящее время для трудоустройства иностранцам нужно либо разрешение на работу (для въехавших по визе), либо патент (для безвизовых). За первый пошлина уже предусмотрена, а за второй — нет.

Также Минфин предлагает повысить размер госпошлины за регистрацию иностранцев по месту жительства — с 420 руб. до 1 тыс. Из документа следует, что инициатива необходима для усиления контроля на фоне значительных миграционных потоков. Ведомство отметило, что нововведения принесут в бюджет дополнительные 17 млрд руб., сообщают "Известия".

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому, иностранное гражданство предложено считать отягчающим обстоятельством при рассмотрении преступлений о причинении телесных повреждений гражданам России средней и большой тяжести.