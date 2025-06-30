В Госдуму внесут законопроект о повышении выплат медикам в сельской местности

Депутаты Госдумы от разных фракций внесут на рассмотрение проект закона, предусматривающий повышение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии для медиков, проработавших не менее 25 лет в учреждениях здравоохранения в сельской местности.

По словам депутатов, сегодня актуальна проблема нехватки медицинских кадров в сельской местности, где занято только 9% врачей и 34% среднего медицинского персонала от общей численности сотрудников медицинских организаций в стране.

Из пояснительной записки следует, что решение проблемы нехватки медицинских кадров в сельской местности требует комплексного подхода. Это как увеличение финансовой поддержки, так и улучшение условий труда и социальной инфраструктуры. Один из вариантов - введение соответствующих пенсионных льгот, сообщает РИА "Новости".

Напомним, с 1 сентября российские фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в том числе, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.