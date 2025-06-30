Telegram запустил новую функцию

В Telegram появилась функция проверки фактов.

Теперь в посты в каналах, содержащие сомнительную информацию, добавляются плашки "Проверка фактов". В бета-версии мессенджера обнаружили функцию Fact Check в 2024 году. В Telegram-канале "Код Дурова" было сказано, что Telegram будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации.

В апреле 2025 года сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что за всю историю существования мессенджер ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений, сообщают "Ведомости".

С появлением в России национального многофункционального сервиса к Telegram могут применяться более строгие санкции, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.