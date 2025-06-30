Сенат США может рассмотреть новые антироссийские санкции в ближайшие дни

Сенат США может рассмотреть проект закона о введении новых антироссийских санкций в ближайшие дни.

Как заявил телеканалу Fox News сенатор-демократ Крис Кунс, они могут быть приняты на этой неделе. Кроме того, парламентарий похвалил Украину за атаки, которые она провела в глубине российской территории.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Дональд Трамп готов дать ход законопроекту, который предполагает новые жесткие санкции в отношении России. Документ предполагает введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у России нефть, газ, уголь и уран.

*внесен в России в реестр экстремистов и террористов