Украина потеряла Шевченковское месторождение лития

Киев потерял Шевченковское месторождение лития.

Как пишет The New York Times, это указывает на основную проблему ресурсной сделки между США и Украиной: чем больше территорий отходит под контроль России, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону.

Le Figaro сообщает, Украина потеряла уже два из четырех месторождений лития, еще два — Доброе и Пороховское в Кировоградской области — остаются под контролем Киева.

Об освобождении Шевченко Минобороны РФ сообщило 26 июня. Село находится примерно в 5 километрах от границы с Днепропетровской области и в 10 километрах - от Запорожской. Месторождение лития было открыто там в 1982 году и занимает около 40 гектаров.