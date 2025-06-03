В Тюмени двое шестиклассников отравились таблетками в детском лагере

Двое шестиклассников, отдыхающих в лагере "Олимпийская ребячка" напились таблеток, чтобы уехать домой, сообщает SHOT.

Канал сообщает, что мальчик и его подруга решили вернуться домой. Мальчик вспомнил, что ему с собой дали лекарство, от которого при употреблении в большом количестве может подскочить температура. Девочка поддержала его план и они вместе выпили сразу по пять таблеток.

Сразу детям стало плохо, их госпитализировали с отравлением. Мальчик уже выписан, девочка по-прежнему в стационаре.