Вопрос участия сборной России в ЧМ-2027 обсудят в феврале

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация примет решение по допуску сборных России и Белоруссии до международных соревнований на сезон-2026/27 в феврале 2026 года, сообщают РИА Новости.

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В феврале 2025-го организация продлила отстранение до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии.

"Чемпионат мира по хоккею - это наше мероприятие. Мы встречались в феврале этого года, чтобы обсудить чемпионат мира - 2026 в Швейцарии. Тогда мы договорились, что сборные России и Белоруссии не будут допущены. Мы встретимся в феврале следующего года, чтобы вновь обсудить этот вопрос относительно 2027 года. Нам нужно время, потому что у нас есть система повышения в классе и вылета, а также порядок распределения групп и составление расписания игр, над чем мы начинаем работать сразу после окончания чемпионата мира. И сразу после этого мы должны начать продажу билетов", - говорится в сообщении.

Ранее издание сообщало, что после запроса МОК приняла окончательное решение о недопуске сборных России до Олимпиады.