03 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.ru

Вологодские народосберегающие инициативы работают - с 1 марта объем реализации алкоголя снизился на 20%

Губернатор Вологодской области подвел итоги действия региональных народосберегающих инициатив за три месяца 2025 года.

«Постоянно отслеживаем результаты нашей работы. Видим реальные перемены, подтверждённые статистическими данными. Из 610 алкомаркетов уже закрылось 244 точки: 145 — федеральных и 99 — региональных. За май ликвидировали 14 региональных алкомаркетов, и восемь федеральных алкомаркетов в Вологде и Череповце приостановили продажу алкогольной продукции. В целом, с начала действия новых правил объём реализации алкоголя по алкомаркетам снизился на 32,1%», — рассказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Параллельно фиксируется снижение количества госпитализаций с алкогольным отравлением и вызовов скорой помощи. Так, за три месяца число пациентов, поступивших с алкогольным опьянением в больницы, снизилось на 13%, число вызовов скорой помощи по поводу алкогольной интоксикации — на 19%, а количество госпитализаций с алкогольными психозами — на 36%.

По данным ГИБДД, с начала действия новых правил продажи алкоголя количество ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 26%. По статистике УМВД, почти на 30% стало меньше нарушений, связанных с потреблением алкоголя, на 32,5% сократилось случаев распития алкоголя в общественных местах и на 34,7% снизилось число появлений в общественных местах в состоянии опьянения.

Водка(2025)|Фото: Накануне.RU

«Ведём большую просветительскую кампанию против абортов. Видим реальный результат. В мае было проведено девять случаев прерывания беременности. За аналогичный период прошлого года — 138. За март-апрель зафиксировано 32 процедуры абортов, в то время как в прошлом году — 420. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре», — добавил Георгий Филимонов.

В частности, по программе «Защити меня сегодня» врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. На базе Перинатального центра работает телефон горячей линии по вопросам абортов: +7 (8172) 71-78-60.

Теги: георгий филимонов, алкоголь, народосбережение, статистика


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