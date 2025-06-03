Правительство намекнуло ЦБ, что хорошо бы снизить ключевую ставку

Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в 2023-2024 гг., заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

"Сейчас задача — грамотно пройти период охлаждения. Рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы сохранить целевые трёхпроцентные темпы роста, обозначенные президентом", - заявил министр.

6 июня состоится совет директоров Центрального банка России. Часть российских аналитиков ожидает, что регулятор снизит ключевую ставку, другая говорит, что ставка останется на уровне 21%, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина пошлет сигнал о снижении ставки в будущем.