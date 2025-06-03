"Автомобилист" подписал обладателя Кубка Гагарина Рида Буше

Екатеринбургский "Автомобилист" подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, 31-летним нападающим Ридом Буше.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба, соглашение с форвардом рассчитано на один сезон – до 31 мая 2026 года. Американский нападающий переехал в Россию летом 2020 года, пополнив состав омского "Авангарда", и в первом же сезоне в КХЛ стал обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне Рид набрал 57 (33+24) очков и стал лучшим бомбардиром своей команды.

Всего в КХЛ Буше провел 337 матчей. В его активе 308 очков – 170 голов и 138 результативных передач при показателе полезности +50.

Ранее "Автомобилист" продлил контракты с защитниками Евгением Кашниковым и Кириллом Воробьевым.