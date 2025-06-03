03 Июня 2025
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Обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино осужден почти на 10 лет колонии

Суд приговорил к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве таксистки в Коркино Челябинской области.

Фигуранта судили по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ. Вину он не признал.

"В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел несовершеннолетний возраст, отсутствие судимостей", - сообщает пресс-служба Коркинского горсуда.

Также суд постановил взыскать с фигуранта 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 164 тысячи рублей - материального вреда.

По данным следствия, в октябре прошлого года юноша, находясь в машине такси, из-за "личных неприязненных отношений" убил ножом женщину-водителя. После этого он угнал транспортное средство, затем бросил его и скрылся.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они утверждали, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Не надеясь на местную власть и полицию, жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан. После этого в регионе полицейские начали проводить рейды.

В Следственном комитете РФ заявили, что проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино уже долгое время беспокоит местных жителей, но не решается.

Теги: коркино, цыгане, таксистка, убийство


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