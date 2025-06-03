Бывшего свердловского министра ЖКХ не отпустили под домашний арест

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. Его адвокат настаивал на домашнем аресте.

Напомним, что Смирнов обвиняется в получении взятки через посредника за общее покровительство, в особо крупном размере. 15 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил бывшему министру срок заключения под стражей до 17 июля 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, в апелляционной жалобе адвокат Смирнова просил избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако областной суд, изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, оставил апелляцию адвоката без удовлетворения. Николай Смирнов продолжит находиться в СИЗО.

Стоит отметить, что на этой неделе в Екатеринбурге стартовал процесс по делу бывшего заместителя Смирнова Андрея Кислицына и экс-депутата Законодательного собрания региона Павла Мякишева. Речь также идет о взятке в особо крупном.