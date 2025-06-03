В ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении Израиля

Ряд европейских стран, в том числе Германия, рассматривают возможность введения санкций в отношении Израиля. Это могут быть ограничения в торговле и на поставки оружия, пишет Bloomberg.

По данным издания, применение санкций рассматривают Великобритания, Нидерланды и Франция. Довольно неожиданно к этой группе присоединилась Германия, которая со времен Второй мировой максимально лояльно относится к Израилю.

Недовольство членов ЕС вызывает блокировка Израилем гуманитарной помощи сектору Газа. Так, на минувшей неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подчеркнул, что гуманитарная ситуация в зоне конфликта "больше не может быть оправдана борьбой с терроризмом ХАМАС". Глава немецкого правительства призвал "немедленно доставить в сектор Газа достаточное количество гуманитарной помощи".

СМИ отмечают, что в Европе также меняется общественное мнение, опросы показывают растущее недовольства. В опросе, проведенном на прошлой неделе Civey для немецкой газеты Tagesspiegel, более половины респондентов заявили, что Берлин не должен экспортировать оружие в Израиль.