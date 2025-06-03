Благотворительный фонд РМК показал истории подопечных, которым помогал 20 лет

В Екатеринбурге в детском онкоцентре ОДКБ открылась фотовыставка с уникальными историями детей, победивших рак. Благотворительный фонд РМК собрал истории подопечных, которым помогал в течение 20 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, фотовыставка под названием "Сильнее, чем диагноз" открылась на первом этаже нового пансионата в детском центре онкологии и гематологии ОДКБ. Ее героями стали дети, победившие рак, они снова смогли вернуться к мечтам, играм и улыбкам. Это истории о мужестве, о поддержке, о вере.

Истории подопечных Благотворительный фонд РМК собрал в честь своего 20-летнего юбилея. Они должны вдохновлять и воодушевлять тех, кто еще находится на пути к выздоровлению.

"Мы представили девять историй ребят, которым мы когда-то помогали в приобретении дорогостоящих препаратов и кому благодаря работе врачей удалось вернуть здоровье. На планшетах размещены фотографии наших прекрасных ребятишек. Пройдя по QR-коду, можно ознакомиться с историей более подробно. История каждого ребенка удивительна, потому что за ним стоит целый мир. Нельзя выделить кого-то отдельно. Каждый ребенок по-своему преодолевает болезнь. Каждый родитель по-своему справляется с теми эмоциями, которые он испытывает. Но самое главное, что истории этих детей доказывают: все возможно, и нужно быть вместе, нужно быть командой, и все обязательно получится", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Увидеть фотовыставку первыми смогли пациенты пансионата и врачи ОДКБ. Также посетила фотовыставку и заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она отметила, что благодаря слаженной работе врачей и благотворителей медицина и процесс лечения вышли на совершенно новый уровень.

"Наш центр детской онкологии и гематологии один из лучших региональных профильных центров в России. Мало где делают пересадку костного мозга, а здесь в прошлом году сделано 47 пересадок. Это очень весомая цифра. Сегодня открылась выставка чудесных примеров исцеления детей. На самом деле их подавляющее большинство: доктора каждый день совершают чудеса, спасают детские жизни, и 80% маленьких пациентов имеют длительную ремиссию, которая в этом возрасте в целом равна выздоровлению. Родители довольны бытовыми условиями, отношением к детям, к их лечению, поэтому я в очередной раз хочу сказать огромное спасибо всему коллективу под руководством Ларисы Геннадьевны Фечиной, очень известного доктора в нашей стране", - поделилась Татьяна Савинова.

В честь открытия фотовыставки Благотворительный фонд РМК организовал для маленьких пациентов пансионата небольшой праздник с аниматорами и аквагримом, чтобы они могли немного отвлечься от больничных процедур и снова вернуться в счастливое детство.