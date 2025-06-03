Власти Британии намерены судиться с Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи "Челси"

Правительство Великобритании готовится подать судебный иск против бизнесмена Романа Абрамовича с целью взыскания 2,34 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", сообщает Bloomberg.

Отмечается, что эти деньги планируют направить на оказание гуманитарной помощи Украине.

Сделку по продаже футбольного клуба "Челси" Абрамович заключил в мае 2022 года. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям.

По информации Bloomberg, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы. Однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута, пишет "Взгляд".

В июне 2023 года издание Daily Mail сообщало, что российский бизнесмен пока "блокирует" передачу средств, полученных им от продажи футбольного клуба "Челси", в пользу Украины. Якобы Абрамович хотел передать часть средств пострадавшим россиянам.