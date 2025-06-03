Центр Кёльна эвакуируют из-за трех американских бомб времен Второй мировой

В среду, 4 июня, из центра Кельна эвакуируют по меньшей мере 20 тыс. человек, чтобы безопасно достать и утилизировать три неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

По данным немецких СМИ, речь идет о двух 20-тонных и одной 30-тонной американских бомбах. Их обнаружили в ходе реставрационных работ в районе Дойцер-Верфт. Каждая бомба имеет ударный взрыватель.

Район опасной находки оцеплен. Бомбы обнаружили еще два дня назад, но, как сообщается, на территории находятся "критически важные объекты инфраструктуры, которые невозможно эвакуировать быстро". Речь идет о крупной больнице и двух домах престарелых. В эвакуации этим заведениям помогают спасательные службы.

Экстренные службы определили радиус возможного поражения – он составляет один километров. Поэтому под эвакуацию попадут по меньшей мере 20 тыс. жителей, зарегистрированных на этой территории. Также в случае детонации бомб могут пострадать три моста через Рейн, сама река Рейн, являющаяся в этом месте судоходной, железная дорога с главным городским вокзалом, несколько станций метро, ратуша, несколько концертных залов, офисы крупных компаний, девять школ, детские сады, 58 отелей и в целом старинная часть Кельна с множеством достопримечательностей.