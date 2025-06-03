03 Июня 2025
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

"Труд крут!" - Алексей Текслер дал старт третьему трудовому стройотрядовскому семестру

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт трудовому сезону студенческих отрядов региона.

Торжественное открытие третьего семестра состоялось на площади Науки Челябинска. Его участниками стали студенты из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Снежинска, Озерска и Троицка.

Алексей Текслер вместе с заместителем председателя правления Российских студенческих отрядов Дмитрием Парамоновым поздравил студотрядовцев с началом трудового лета.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Глава Южного Урала особо подчеркнул, что по традиции открытие проходит у памятника творцу атомного щита страны Игорю Васильевичу Курчатову в 80-летний юбилей отечественной атомной промышленности. К этому важнейшему направлению развития российской экономики причастны и студотрядовцы в рамках Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом».

«Дорогие бойцы студенческих отрядов, желаю вам успехов в летнем трудовом семестре, мы вами гордимся. Вы по-настоящему наша смена. Уверен, что тот опыт, который вы получите, то общение и дружба, которая обязательно завяжется, — это будет на всю жизнь. Без вашей помощи многие стройки, вообще многие направления были бы невозможны. Поэтому спасибо вам огромное! Труд крут!», - сказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В летний сезон 2025 года более 3,5 тысяч студентов вузов и учреждений СПО Челябинской области отправятся на возведение объектов в составе строительных, медицинских, педагогических, производственных отрядов, а также как молодые спасатели, проводники, сотрудники сервиса.

Ребятам предстоит трудиться на крупных предприятиях Росатома, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в Федеральной пассажирской компании, во всероссийских детских центрах, пятизвездночных отелях на южном побережье страны, в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Молодые южноуральцы будут участвовать и в работе на международных стройках атомных электростанций в Египте и Турции.

Традиция студотрядов Челябинской области всегда получал высокую оценку на федеральном уровне. Зампредседателя правления Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов неоднократно отмечал, что Челябинская области во многом по этому направлению регион новаторский.

«Именно здесь нам удалось перезагрузить движение и найти новый формат проведения таких масштабных мероприятий. Неоднократно регион становился победителем всероссийского рейтинга среди студенческих отрядов. А это не так-то просто, у Российских студенческих отрядов 83 региональных отделения. В Челябинской области сегодня располагается окружной штаб по развитию движения по всему Уралу. Многое, что проходит сейчас на всероссийском уровне, в свое время апробировалось в Челябинской области», - подчеркивал Дмитрий Парамонов в интервью местным журналистам.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В летний трудовой семестр 2025 года, как рассказал Алексей Текслер, студотрядам предстоит участвовать в реализации особо масштабных проектов, которые пройдут в Челябинской области.

Это всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» в Озерске на объектах нового работодателя — АО «КИС «ИСТОК». Здесь трудовой проект соберет отряды из 12 регионов страны.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Бойцам всероссийского студенческого медицинского отряда «Клиника» с международным участием предстоит работать на базе семи лечебных учреждений Челябинска. Здесь будут трудиться более 200 студентов из 11 регионов России и двух иностранных государств — Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

Кстати, в апреле в Челябинске прошла Всероссийская школа первой помощи, объединившая 100 участников Российских студенческих отрядов из 16 регионов страны. Ребята осваивали теоретические и практические навыки оказания первой помощи, включая сердечно-легочную реанимацию, помощь при кровотечении, удушье и травмах.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«В Челябинске есть достаточно хорошая база: это и всероссийский медицинский проект «Клиника», и большое количество студентов-спасателей, которые выезжают работать по всей стране», — пояснял министр молодежи Юрий Болдырев.

В летнее трудовое лето также 200 участников межрегионального студенческого педагогического отряда «Заря» из 6 регионов страны будут трудиться в. Детском оздоровительном-образовательном центре «Горное Ущелье» и «Уральские зори».

Продолжится и добровольческая деятельность. Как известно, в феврале этого года была организована Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» на территории Челябинской области и Республики Башкортостан.

135 добровольцев уже провели мероприятия патриотической тематики, в том числе рассказали школьникам о трудовом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, оказали посильную помощь участникам СВО и их семьям.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Завершилось торжественное мероприятие по старту трудового семестра в Челябинской области сдачей рапортов о готовности и получением путевок в рабочий сезон.

Теги: алексей текслер, студенческие отрыдя, третий трудовой семестр, путевки в рабочий сезон


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