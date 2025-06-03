Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Перми

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о покушении на убийство участника СВО в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее в соцсетях появился видеоролик от инвалида - участника СВО. Мужчина без левой руки рассказал, что 21 апреля ехал на своем автомобиле по шоссе Космонавтов. В его полосу попытался вклиниться автомобиль Daewoo Nexia с двумя мигрантами. Они якобы начали оскорблять и унижать мужчину, а затем подрезали и заблокировали автомобиль. Когда мужчина вышел из машины, он рассказал, что является инвалидом, однако те попытались его ударить. У ветерана СВО в кармане находился перочинный ножик, он отмахнулся, якобы чтобы разорвать дистанцию и попытаться убежать, и попал по одному вскользь.

После инцидента на него самого завели уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

Следственными органами СК России по Пермскому краю была организована проверка по данному факту, однако материалы были переданы в территориальное подразделение МВД, которое в настоящее время расследует уголовное дело по ст. 111 УК РФ в отношении участника СВО.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство участника СВО и представить доклад о результатах расследования, которые взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.