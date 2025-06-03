"АвтоВАЗ" 18 июня представит первый кроссовер Lada собственной разработки

"АвтоВАЗ" представит 18 июня первый кроссовер Lada собственной разработки. Это произойдет на Петербургском международном экономическом форуме. Также компания презентует "еще одну новинку" и модель Lada Iskra.

Облик нового кроссовера от отечественного производителя – как и его технические характеристики – держатся в секрете.

В конце мая вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак пожаловался на то, что сейчас представлять новые модели приходится чаще, чтобы не проиграть в конкуренции с китайскими производителями: "Раньше новая модель выходила раз в пять лет, сейчас – раз в два года. Это очень тяжелый темп".

В целом ситуация с продажами у "АвтоВАЗа" в этом году сложная. В прошлом году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей составил 1,7 млн штук, в этом году, по прогнозу "АвтоВАЗа", рынок составит около 1,2 млн. "Это очень существенное падение", - отметил топ-менеджер. Он добавил, что у конкурирующих китайцев в стране ключевая ставка около 3%, и они могут себе позволить дешевые кредиты на производство.