Песков: От переговоров в Стамбуле не стоит ждать сиюминутных прорывов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что было бы неверно ожидать сиюминутных решений прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле.

По его словам, между сторонами были достигнуты определенные договоренности – они важны и будут реализовываться.

Песков также добавил, что вопрос компромиссов со стороны России является темой для переговоров с Украиной, он не может быть публичным.

Говоря о возможной трехсторонней встрече президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, представитель Кремля заявил, что в ближайшее время она вряд ли возможна.

"Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены ", - цитирует Пескова РИА Новости.