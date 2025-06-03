ФСБ опубликовало видео поджога станции сотовой связи в Прикамье

В Пермском крае задержан житель Соликамска за поджог двух станций сотовой связи. В отношении него возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным регионального управления ФСБ, мужчина мог действовать по указанию украинских спецслужб. Ведомство опубликовало видео поджога станции, судя по кадрам - противозаконные действия были совершены еще зимой-весной.

Сообщается, что задержанный совершил "действия террористического характера с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти".

Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.