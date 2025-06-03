Mash: Беспилотник сбили прямо над Крымским мостом

Над Крымским мостом рано утром 3 июня был сбит беспилотник ВСУ, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, по реактивному дрону отработала ПВО, обломки упали на дорогу. В этот момент по мосту ехали машины со стороны Тамани.

После инцидента проезд по мосту был закрыт на три часа.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 3 июня над Крымом сбили три беспилотника. Всего за ночь перехватили восемь БПЛА. По два дрона были сбиты над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.