МАКСа не будет: авиасалон перенесли на 2026-й год

Ростех подтвердил, что в этом году международный авиакосмический салон МАКС проводиться не будет. Он откладывается с 2023 года.

"Нет, МАКСа (в 2025 году – прим. ред.) не будет. Его перенесут на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - цитирует РИА Новости главу Ростеха Сергея Чемезова.

Ранее источники российских СМИ сообщили, что в этом году, вероятно, состоится онлайн-презентация eMAKS. По словам источников, причина не только в сложностях с обеспечением безопасности такого мероприятия. У российского авиапрома пока нечем похвастать: запуск в производство МС-21 и импортозамещенного "Суперджета" никак не начнется, а демонстрационные макеты этих самолетов на МАКСе показывали и десять лет назад.

Авиасалон МАКС проводится в подмосковном Жуковском с 1993 года раз в два года. В последний раз выставка проводилась в 2021 году.