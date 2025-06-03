Иллюзия решительности: Госдума готова поддержать полный запрет вейпов, если его поддержит правительство

Госдума и правительство прекрасно создают иллюзию решительности и бурной деятельности в вопросе запрета вейпов. Вот только в реальности все законопроекты с такими предложениями, видимо, сталкиваются с табачным лобби и не получают одобрения комиссии кабинета министров. А без согласия правительства думское большинство в лице "Единой России" такие законопроекты (которые уже предлагали оппозиционные партии) не поддерживает.

Накануне у Госдумы появился повод еще раз напомнить о своей "принципиальной позиции" по этому вопросу: министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что полностью поддерживает идею о запрете вейпов. Раньше также говорил министр здравоохранения (было бы странно, если бы он говорил что-то иное). Вот только этим двоим, вероятно, не хватает влияния, чтобы правкомиссия одобрила законопроекты, направляемые в правительство для отзыва.

Зато теперь ситуацию комментирует спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Депутаты поддержат полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Более того, рассмотрим ее в приоритетном порядке".

Володин напомнил, что ранее депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для её потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним.

"Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы всё равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия", — отметил спикер ГД.

Председатель Госдумы добавил, что такой запрос есть и от граждан: "большинство против торговли подобными товарами — на это указывают результаты опросов, об этом говорят избиратели". Он не сообщил, что мешает "Единой России" хотя бы внести такой законопроект и довести его до рассмотрения в правительстве (кроме отсутствия одобрения со стороны этого самого правительства).

В одном из последних отзывов на законопроект с запретом (авторами выступили представители КПРФ) правительственная комиссия указывает на возможный рост употребления контрафактного табака и никотиносодержащих продуктов в случае запрета.